Manu Agro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Agro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Agro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Agro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Agro 14 Haziran 2002 tarihinde París şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Koca Manu Agro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Agro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMVP yapmaktadır. Manu Agro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Agro'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Agro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Agro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manu Agro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Agro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Manu Agro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Agro şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Paris, FC Issy-les-Moulineaux (-2018), FC Sochaux-Montbéliard (2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.