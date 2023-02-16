Skelly Alvero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skelly Alvero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skelly Alvero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skelly Alvero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skelly Alvero 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Fransa,Angola uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skelly Alvero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Skelly Alvero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Skelly Alvero'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Skelly Alvero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skelly Alvero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Skelly Alvero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skelly Alvero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Skelly Alvero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skelly Alvero şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.