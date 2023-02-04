Yoel Armougom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoel Armougom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoel Armougom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoel Armougom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoel Armougom 5 Haziran 1998 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoel Armougom Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Yoel Armougom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoel Armougom'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yoel Armougom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yoel_armougom/

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Yoel Armougom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoel Armougom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoel Armougom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoel Armougom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2017 yılında SM Caen

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Yoel Armougom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoel Armougom şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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