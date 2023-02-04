Franck Kanoute kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Kanoute Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Kanoute kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck Kanoute ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck Kanoute kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Kanoute Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franck Kanoute

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Kanoute adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Kanoute Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Kanoute 13 Aralık 1998 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elimane Franck Kanouté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Kanoute Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cheikh Fall yapmaktadır. Franck Kanoute, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franck Kanoute'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Kanoute Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franck_kanoutee/

Franck Kanouteboyu ve yaşı kaç

Franck Kanoute Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franck Kanoute isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franck Kanoute Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Kanoute futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Juventus U19

31 Ağu 2017 yılında Pescara

31 Ocak 2018 yılında Ascoli

30 Haziran 2018 yılında Pescara

1 Ağu 2019 yılında Cosenza

30 Haziran 2020 yılında Pescara

1 Eylül 2020 yılında Cercle Brugge

14 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2023 yılında Cercle Brugge

Franck Kanoute kimdir

Franck Kanoute Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Kanoute şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Franck Kanoute Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franck Kanoute nereli

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