Roli Pereira De Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roli Pereira De Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roli Pereira De Sa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roli Pereira De Sa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roli Pereira De Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roli Pereira De Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roli Pereira De Sa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roli Pereira De Sa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roli Pereira De Sa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roli Pereira De Sa 10 Aralık 1996 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roli Dimitri Pereira De Sa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roli Pereira De Sa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Roli Pereira De Sa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roli Pereira De Sa'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roli Pereira De Sa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roli.pereira/

Roli Pereira De Saboyu ve yaşı kaç

Roli Pereira De Sa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roli Pereira De Sa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Roli Pereira De Sa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roli Pereira De Sa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG B

25 Ocak 2016 yılında Paris FC

30 Haziran 2016 yılında Paris SG B

31 Ağu 2016 yılında Tours FC

1 Ocak 2017 yılında Paris SG B

8 Ağu 2017 yılında FC Nantes B

4 Aralık 2019 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Roli Pereira De Sa kimdir

Roli Pereira De Sa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roli Pereira De Sa şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mantois 78 FC (2005-2011), FC Paris Saint-Germain (2011-2013)

Roli Pereira De Sa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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Roli Pereira De Sa nereli

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