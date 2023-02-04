Jodel Dossou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jodel Dossou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jodel Dossou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jodel Dossou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jodel Dossou 17 Mart 1992 tarihinde Dassa-Zoumé şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Benin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jodel Dossou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jodel Dossou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jodel Dossou'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jodel Dossou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jodel Dossou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jodel Dossou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jodel Dossou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2011 yılında Tonnerre

1 Ocak 2013 yılında Club Africain

30 Ocak 2014 yılında RB Salzburg

1 Eylül 2014 yılında FC Liefering

19 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

27 Temmuz 2019 yılında TSV Hartberg

15 Ağu 2020 yılında Clermont Foot

24 Ocak 2023 yılında FC Sochaux

Jodel Dossou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jodel Dossou şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jodel Dossou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 7 gol atmıştır.

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