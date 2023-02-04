Gaetan Weissbeck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Weissbeck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Weissbeck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Weissbeck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Weissbeck 17 Ocak 1997 tarihinde Wissembourg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Weissbeck Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaetan Weissbeck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gaetan Weissbeck'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Weissbeck Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Weissbeck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaetan Weissbeck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Weissbeck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2017 yılında FCSR Haguenau

31 Ocak 2019 yılında FC Sochaux

Gaetan Weissbeck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Weissbeck şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RC Strasbourg (2011-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.