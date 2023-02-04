Mehdi Jeannin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Jeannin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Jeannin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Jeannin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Jeannin 20 Nisan 1991 tarihinde Besançon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Jeannin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Mehdi Jeannin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mehdi Jeannin'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Jeannin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mehdi Jeannin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Jeannin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Jeannin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Clermont Foot

17 Ocak 2020 yılında FC Sochaux

Mehdi Jeannin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Jeannin şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.