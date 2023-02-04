Julien Faussurier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Faussurier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Faussurier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Faussurier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Faussurier 14 Ocak 1987 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Faussurier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Julien Faussurier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Faussurier'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Faussurier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julien.faussurier/

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Julien Faussurier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Faussurier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julien Faussurier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Faussurier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Troyes B

1 Temmuz 2008 yılında Troyes

1 Temmuz 2013 yılında FC Sochaux

19 Temmuz 2016 yılında Stade Brestois

19 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Julien Faussurier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Faussurier şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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