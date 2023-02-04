Rassoul Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rassoul Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rassoul Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rassoul Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rassoul Ndiaye 11 Aralık 2001 tarihinde Besançon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rassoul Ndiaye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Rassoul Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rassoul Ndiaye'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rassoul Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rassoul Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rassoul Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rassoul Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

Rassoul Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rassoul Ndiaye şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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