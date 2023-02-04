Maxence Prevot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxence Prevot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxence Prevot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxence Prevot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxence Prevot 9 Nisan 1997 tarihinde Belfort şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maxence André Prévot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxence Prevot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Maxence Prevot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Maxence Prevot'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxence Prevot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/prevot.maxence/

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Maxence Prevot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxence Prevot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxence Prevot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxence Prevot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux B

1 Ocak 2016 yılında FC Sochaux

Maxence Prevot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxence Prevot şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxence Prevot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Essert (2003–2004), FC Sochaux-Montbéliard (2004–2014)

Fransa U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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