Damien Le Tallec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Le Tallec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Le Tallec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Le Tallec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Le Tallec 19 Nisan 1990 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Damien Vincent Denis Le Tallec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Le Tallec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Damien Le Tallec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damien Le Tallec'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damien Le Tallec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/letallecdamien

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http://www.instagram.com/damien.le.tallec/

Damien Le Tallec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Le Tallec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damien Le Tallec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Le Tallec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rennes B

1 Temmuz 2008 yılında Rennes

6 Ağu 2009 yılında Dortmund

31 Ocak 2012 yılında FC Nantes

22 Ağu 2012 yılında Goverla

22 Temmuz 2014 yılında Mordovia

29 Ocak 2016 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2018 yılında Montpellier

9 Temmuz 2021 yılında AEK Atina

30 Ağu 2022 yılında Torpedo Moskau

31 Ocak 2023 yılında FC Sochaux

Damien Le Tallec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Le Tallec şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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