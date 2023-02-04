Sambou Yatabare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambou Yatabare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sambou Yatabare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sambou Yatabare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sambou Yatabare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambou Yatabare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sambou Yatabare

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sambou Yatabare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sambou Yatabare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sambou Yatabare 2 Mart 1989 tarihinde Beauvais şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sambou Yatabare Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GM FOOT yapmaktadır. Sambou Yatabare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sambou Yatabare'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sambou Yatabare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SambouYatabare

Sambou Yatabareboyu ve yaşı kaç

Sambou Yatabare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sambou Yatabare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sambou Yatabare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sambou Yatabare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SM Caen

31 Ağu 2011 yılında Monaco

1 Temmuz 2012 yılında SC Bastia

30 Ağu 2013 yılında Olimpiakos

9 Ocak 2014 yılında SC Bastia

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2014 yılında Guingamp

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2015 yılında Standard Liège

27 Ocak 2016 yılında Olimpiakos

28 Ocak 2016 yılında W. Bremen

31 Ağu 2017 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2018 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2018 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Amiens SC

29 Temmuz 2021 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Sambou Yatabare kimdir

Sambou Yatabare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sambou Yatabare şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Beauvais (2002-2007)

Sambou Yatabare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 14 numaralı formasıyla 18 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sambou Yatabare nereli

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