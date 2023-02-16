Abdul Kadir Dursun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Kadir Dursun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Kadir Dursun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Kadir Dursun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Kadir Dursun 30 Ağu 2004 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Kadir Dursun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Kadir Dursun Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdul Kadir Dursun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Kadir Dursun'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdul Kadir Dursun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdulkadirdursun23/

Abdul Kadir Dursun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Kadir Dursun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abdul Kadir Dursun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Kadir Dursun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında B.Yildirim Alt

10 Ağu 2022 yılında Manisa FK U19

7 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

30 Haziran 2024 yılında Manisa FK U19

Abdul Kadir Dursun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Kadir Dursun şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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