Taylan Arman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylan Arman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylan Arman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylan Arman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylan Arman 6 Ocak 1991 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylan Arman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taylan Arman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylan Arman'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taylan Arman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylan Arman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylan Arman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylan Arman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2009 yılında Galatasaray U21

1 Şubat 2012 yılında Sancaktepe Bld

17 Temmuz 2013 yılında Tuzlaspor

1 Ağu 2014 yılında Yeşil Bursa

20 Ağu 2015 yılında Çatalcaspor

31 Ağu 2016 yılında Karagümrük

31 Ocak 2017 yılında Ofspor

7 Eylül 2017 yılında 12 Bingöl Spor

31 Ağu 2018 yılında Erbaaspor

23 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Taylan Arman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylan Arman şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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