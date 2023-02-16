Alper Ademoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Ademoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alper Ademoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alper Ademoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alper Ademoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Ademoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Ademoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Ademoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Ademoglu 10 Nisan 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alper Ademoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Ademoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alper Ademoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alper Ademoglu'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alper Ademogluboyu ve yaşı kaç

Alper Ademoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Ademoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Alper Ademoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Ademoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U21

27 Ocak 2016 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 II

31 Ocak 2018 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2020 yılında Eyüpspor

16 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2021 yılında Eyüpspor

5 Temmuz 2021 yılında Turgutluspor

8 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

18 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

30 Haziran 2023 yılında Hacettepe 1945

Alper Ademoglu kimdir

Alper Ademoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Ademoglu şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Velm VV (2004-2007), KRC Genk (2007-2013), RSC Anderlecht (2013-12/2015), FC Schalke 04 (01/2016-2017)

Alper Ademoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alper Ademoglu nereli

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