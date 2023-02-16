Sarp Tenim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarp Tenim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sarp Tenim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sarp Tenim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sarp Tenim 27 Kasım 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sarp Tenim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sarp Tenim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sarp Tenim'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sarp Tenim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sarptenim/

Sarp Tenim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sarp Tenim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sarp Tenim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sarp Tenim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Beşiktaş U17

6 Eylül 2019 yılında Pendik U19

4 Haziran 2021 yılında Karşıyaka Alt

22 Ekim 2021 yılında Bulvarspor

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Sarp Tenim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sarp Tenim şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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