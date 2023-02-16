Emre İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre İsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre İsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre İsik 1 Nisan 2000 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Işık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre İsik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre İsik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre İsik'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre İsik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emreeisik10/

Emre İsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre İsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre İsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre İsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2018 yılında BB Bodrumspor

1 Şubat 2021 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2022 yılında Bodrumspor

18 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Emre İsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre İsik şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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