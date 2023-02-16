Mehmet Can Gonduz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Can Gonduz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Can Gonduz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Can Gonduz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Can Gonduz 2 Ekim 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Can Gonduz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Can Gonduz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Can Gonduz'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Can Gonduz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Can Gonduz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Can Gonduz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Can Gonduz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Bursaspor U16

24 Ocak 2019 yılında Arabayatağı Alt

27 Ekim 2021 yılında B.Yildirim Alt

30 Temmuz 2022 yılında Manisa FK U19

7 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

30 Haziran 2024 yılında Manisa FK U19

Mehmet Can Gonduz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Can Gonduz şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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