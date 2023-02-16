İsmail Hacihafizoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Hacihafizoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Hacihafizoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Hacihafizoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Hacihafizoglu 18 Nisan 1991 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Hacıhafızoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Hacihafizoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İsmail Hacihafizoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Hacihafizoglu'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Hacihafizoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Hacihafizoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Hacihafizoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Hacihafizoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Samsunspor

21 Ocak 2010 yılında Bafra Belediye

30 Haziran 2010 yılında Samsunspor

27 Ağu 2010 yılında Mardinspor

30 Haziran 2011 yılında Samsunspor

5 Eylül 2011 yılında Afyonkarahisar

3 Eylül 2012 yılında Çorum Belediye

5 Eylül 2013 yılında 1930 Bafra Spor

25 Ağu 2014 yılında Etimesgut Bld

20 Ağu 2016 yılında Aydınspor 1923

28 Ağu 2018 yılında Ankara Demir

29 Ağu 2019 yılında Kahramanmaraş

19 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

22 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

7 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

İsmail Hacihafizoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Hacihafizoglu şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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