Alparslan Devlet Yuce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Devlet Yuce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alparslan Devlet Yuce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alparslan Devlet Yuce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alparslan Devlet Yuce 7 Haziran 2000 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alparslan Devlet Yuce Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alparslan Devlet Yuce, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alparslan Devlet Yuce'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alparslan Devlet Yuce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alparslandevlet17/

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Alparslan Devlet Yuce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alparslan Devlet Yuce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Alparslan Devlet Yuce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alparslan Devlet Yuce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Kadirlispor

18 Ocak 2019 yılında Kadirli Demir

19 Eylül 2019 yılında Tüysüzspor

17 Eylül 2020 yılında Ceyhan Spor

25 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Alparslan Devlet Yuce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alparslan Devlet Yuce şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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