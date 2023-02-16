Yakup Zorlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakup Zorlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakup Zorlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakup Zorlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakup Zorlu 26 Mart 1991 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yakup Ramazan Zorlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakup Zorlu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD - Style Players yapmaktadır. Yakup Zorlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yakup Zorlu'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yakup Zorlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakup Zorlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakup Zorlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakup Zorlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor

1 Ağu 2011 yılında Darıca GB

31 Ağu 2012 yılında VfB Lübeck

13 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2013 yılında Giresunspor

22 Ocak 2014 yılında K. Erciyesspor

27 Ocak 2015 yılında Gölbaşıspor

30 Haziran 2015 yılında K. Erciyesspor

5 Ocak 2016 yılında İstanbulspor

31 Ağu 2016 yılında Kahramanmaraş

11 Ağu 2018 yılında Fethiyespor

2 Eylül 2019 yılında Pendikspor

10 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

13 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Yakup Zorlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakup Zorlu şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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