Hamza Alper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Alper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Alper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Alper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Alper 4 Şubat 1999 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Alper Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Alper, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamza Alper'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Alper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamzalper.1/

Hamza Alper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Alper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hamza Alper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Alper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Bilinmiyor

12 Ekim 2018 yılında Malatya Demir

20 Eylül 2019 yılında Malatya İY

31 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Hamza Alper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Alper şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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