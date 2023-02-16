Muhammed Emin Balcilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Emin Balcilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Emin Balcilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Emin Balcilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Emin Balcilar 15 Nisan 1996 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Emin Balcılar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Emin Balcilar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Emin Balcilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Emin Balcilar'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Emin Balcilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Emin Balcilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Emin Balcilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Emin Balcilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ç. Rizespor U21

23 Ocak 2015 yılında Ç. Rizespor

11 Ocak 2017 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2017 yılında Ç. Rizespor

6 Eylül 2017 yılında Pazarspor

30 Haziran 2018 yılında Ç. Rizespor

31 Ağu 2018 yılında Pazarspor

30 Haziran 2019 yılında Ç. Rizespor

1 Ağu 2019 yılında Nevşehir Bld

7 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

29 Ağu 2021 yılında Pazarspor

7 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Muhammed Emin Balcilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Emin Balcilar şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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