Onur Guney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Guney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Guney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Guney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Guney 1 Ocak 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Guney Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Guney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Guney'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Guney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Guney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onur Guney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Guney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Başakşehir U21

16 Aralık 2018 yılında Başakşehir U19

23 Ocak 2020 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2021 yılında Başakşehir U19

25 Ağu 2021 yılında Kahta 02 Spor

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Onur Guney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Guney şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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