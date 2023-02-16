Mustafa Aydogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Aydogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Aydogdu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Aydogdu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Aydogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Aydogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Aydogdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Aydogdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Aydogdu 1 Haziran 1989 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Aydoğdu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Aydogdu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Mustafa Aydogdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Aydogdu'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Aydogdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafaaydogdu9/

Mustafa Aydogduboyu ve yaşı kaç

Mustafa Aydogdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Aydogdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Aydogdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Aydogdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2011 yılında K.Ören Sportif

18 Ocak 2012 yılında Kırıkhanspor

5 Ocak 2013 yılında Nazilli Bld

6 Ağu 2013 yılında Sandıklıspor

15 Ocak 2014 yılında Kırıkhanspor

9 Eylül 2014 yılında Afyonspor

22 Ocak 2015 yılında Tekirdağspor

20 Temmuz 2015 yılında Dersim Spor

25 Temmuz 2016 yılında Batman Petrol

21 Ağu 2017 yılında Diyarbekir Spor

27 Ağu 2019 yılında Sivas Belediye

6 Ocak 2020 yılında Somaspor

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

9 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında Gümüşhanespor

8 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

30 Haziran 2023 yılında Hacettepe 1945

Mustafa Aydogdu kimdir

Mustafa Aydogdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Aydogdu şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sincan Belediyespor

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Mustafa Aydogdu nereli

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