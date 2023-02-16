Melik Ejder Yucel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melik Ejder Yucel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melik Ejder Yucel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melik Ejder Yucel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Melik Ejder Yucel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melik Ejder Yucel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melik Ejder Yucel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melik Ejder Yucel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melik Ejder Yucel 1 Ocak 2002 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melik Ejder Yucel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLCA Group yapmaktadır. Melik Ejder Yucel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Melik Ejder Yucel'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Melik Ejder Yucel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/melikejderyucel/

Melik Ejder Yucelboyu ve yaşı kaç

Melik Ejder Yucel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melik Ejder Yucel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Melik Ejder Yucel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melik Ejder Yucel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U19

1 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

8 Şubat 2022 yılında Bandırmaspor

5 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

Melik Ejder Yucel kimdir

Melik Ejder Yucel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melik Ejder Yucel şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFA (2013-2014), Istanbul Basaksehir FK (2014-)

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Melik Ejder Yucel nereli

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