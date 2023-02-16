Emircan Atas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emircan Atas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emircan Atas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emircan Atas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emircan Atas 10 Şubat 2003 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emircan Ataş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emircan Atas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emircan Atas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emircan Atas'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emircan Atas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emircan.atasss/

Emircan Atas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emircan Atas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emircan Atas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emircan Atas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

Emircan Atas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emircan Atas şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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