Fevzi Can Bozkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fevzi Can Bozkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fevzi Can Bozkus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fevzi Can Bozkus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fevzi Can Bozkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fevzi Can Bozkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fevzi Can Bozkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fevzi Can Bozkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fevzi Can Bozkus 7 Mart 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fevzi Can Bozkuş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fevzi Can Bozkus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Life Football yapmaktadır. Fevzi Can Bozkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fevzi Can Bozkus'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fevzi Can Bozkus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f.can9/

Fevzi Can Bozkusboyu ve yaşı kaç

Fevzi Can Bozkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fevzi Can Bozkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Fevzi Can Bozkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fevzi Can Bozkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2009 yılında Dikilitaş Alt

1 Ekim 2010 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş U18

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U21

4 Eylül 2014 yılında Somaspor

25 Ağu 2015 yılında Menemen Belediye

14 Ocak 2016 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2016 yılında Menemen Belediye

1 Ağu 2016 yılında İstanbulspor

10 Ocak 2017 yılında Kızılcabölük

31 Ocak 2018 yılında Ankara Adliye

29 Ağu 2018 yılında Payasspor

7 Ocak 2019 yılında HEASK

15 Eylül 2020 yılında 1922 Konya

5 Ekim 2020 yılında Modafen

1 Temmuz 2021 yılında Kalecik FK

12 Ocak 2022 yılında Çatalcaspor

18 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Fevzi Can Bozkus kimdir

Fevzi Can Bozkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fevzi Can Bozkus şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dikilitas, Besiktas JK

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Fevzi Can Bozkus nereli

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