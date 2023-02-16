Enes Salih Cavdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Salih Cavdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Salih Cavdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Salih Cavdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Salih Cavdar 12 Ağu 1998 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enes Salih Çavdar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Salih Cavdar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Salih Cavdar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Salih Cavdar'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Salih Cavdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Salih Cavdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Enes Salih Cavdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Salih Cavdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Isparta Davraz

10 Ekim 2019 yılında Isparta 32 Emre

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Enes Salih Cavdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Salih Cavdar şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.