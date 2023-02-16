Cuma Ali Uzum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cuma Ali Uzum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cuma Ali Uzum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cuma Ali Uzum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cuma Ali Uzum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cuma Ali Uzum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cuma Ali Uzum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cuma Ali Uzum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cuma Ali Uzum 5 Mayıs 1992 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cuma Ali Uzum Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cuma Ali Uzum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cuma Ali Uzum'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cuma Ali Uzumboyu ve yaşı kaç

Cuma Ali Uzum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cuma Ali Uzum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cuma Ali Uzum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cuma Ali Uzum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2013 yılında Siirtspor

15 Ocak 2014 yılında Payas Bld 1975

23 Temmuz 2015 yılında Derince Spor

6 Ocak 2016 yılında Van BBSK

7 Ağu 2016 yılında Payasspor

4 Ocak 2017 yılında Muğlaspor

20 Temmuz 2017 yılında Payasspor

30 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağu 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

1 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Cuma Ali Uzum kimdir

Cuma Ali Uzum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cuma Ali Uzum şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elazig Tiryaki Genclikspor

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Cuma Ali Uzum nereli

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