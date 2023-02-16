Bugrahan Tuncay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugrahan Tuncay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bugrahan Tuncay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bugrahan Tuncay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bugrahan Tuncay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugrahan Tuncay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bugrahan Tuncay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bugrahan Tuncay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bugrahan Tuncay 4 Nisan 1992 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Buğrahan Tuncay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bugrahan Tuncay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bugrahan Tuncay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bugrahan Tuncay'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bugrahan Tuncayboyu ve yaşı kaç

Bugrahan Tuncay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bugrahan Tuncay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bugrahan Tuncay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bugrahan Tuncay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2011 yılında Hacettepe

21 Ocak 2013 yılında Çamlıdere Şeker

30 Haziran 2013 yılında Hacettepe

13 Ağu 2013 yılında Orhangazispor

1 Ağu 2014 yılında Keçiörengücü

21 Ocak 2015 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2015 yılında Keçiörengücü

17 Ağu 2015 yılında Turgutluspor

14 Temmuz 2016 yılında Tarsus İY

31 Ocak 2017 yılında Dersim Spor

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

28 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

18 Ocak 2019 yılında Adıyaman 1954

22 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

10 Ocak 2020 yılında Diyarbekir Spor

17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

14 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Bugrahan Tuncay kimdir

Bugrahan Tuncay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bugrahan Tuncay şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Bugrahan Tuncay nereli

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