Can Morgul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Morgul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Morgul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Morgul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Morgul 8 Mayıs 1991 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Morgul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Morgul, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Morgul'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Can Morgul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/canmorgul5/

Can Morgul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Morgul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Can Morgul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Morgul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pazarspor

15 Ocak 2010 yılında Büyükşehir U21

28 Ocak 2010 yılında Pazarspor

30 Haziran 2010 yılında Büyükşehir U21

21 Ocak 2011 yılında Oyak Renaultspor

30 Haziran 2011 yılında Büyükşehir U21

17 Ağu 2011 yılında Pazarspor

30 Haziran 2012 yılında İstanbul BB U21

3 Eylül 2012 yılında Orhangazispor

10 Ocak 2013 yılında İstanbul BB U21

11 Ocak 2013 yılında İskenderun 1967

30 Haziran 2013 yılında İstanbul BB U21

19 Temmuz 2013 yılında Payas Bld 1975

13 Ocak 2014 yılında Maltepespor

4 Ağu 2014 yılında Batman Petrol

23 Temmuz 2015 yılında Darıca GB

26 Ağu 2016 yılında Dardanelspor

28 Temmuz 2017 yılında Tepecik Spor

4 Ocak 2018 yılında Karagümrük

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

11 Eylül 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Can Morgul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Morgul şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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