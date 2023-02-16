Can Morgul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Morgul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Morgul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Can Morgul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Can Morgul 8 Mayıs 1991 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Can Morgul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Morgul, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Morgul'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Can Morgul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/canmorgul5/
Can Morgul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Can Morgul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Can Morgul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Can Morgul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Pazarspor
15 Ocak 2010 yılında Büyükşehir U21
28 Ocak 2010 yılında Pazarspor
30 Haziran 2010 yılında Büyükşehir U21
21 Ocak 2011 yılında Oyak Renaultspor
30 Haziran 2011 yılında Büyükşehir U21
17 Ağu 2011 yılında Pazarspor
30 Haziran 2012 yılında İstanbul BB U21
3 Eylül 2012 yılında Orhangazispor
10 Ocak 2013 yılında İstanbul BB U21
11 Ocak 2013 yılında İskenderun 1967
30 Haziran 2013 yılında İstanbul BB U21
19 Temmuz 2013 yılında Payas Bld 1975
13 Ocak 2014 yılında Maltepespor
4 Ağu 2014 yılında Batman Petrol
23 Temmuz 2015 yılında Darıca GB
26 Ağu 2016 yılında Dardanelspor
28 Temmuz 2017 yılında Tepecik Spor
4 Ocak 2018 yılında Karagümrük
1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld
23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK
11 Eylül 2020 yılında Ağrı 1970 Spor
1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK
Can Morgul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Can Morgul şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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