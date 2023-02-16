Semih Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Acar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Acar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Acar 5 Haziran 2002 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Acar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semih Acar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Semih Acar'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semih Acar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Acar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Semih Acar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Acar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2019 yılında Çorum FK

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Nevşehir Bld

6 Eylül 2021 yılında Amasyaspor 1968

Semih Acar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Acar şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Amasya Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.