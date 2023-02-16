Rifat Can Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rifat Can Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rifat Can Aslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rifat Can Aslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rifat Can Aslan 5 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rıfat Can Aslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rifat Can Aslan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rifat Can Aslan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rifat Can Aslan'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rifat Can Aslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rifatcan77/

Rifat Can Aslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rifat Can Aslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rifat Can Aslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rifat Can Aslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Eyüpspor Alt

18 Ocak 2013 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U21

13 Ekim 2017 yılında Y. Malatya U21

10 Ağu 2018 yılında Silivrispor

27 Eylül 2019 yılında Paşabahçe

17 Ocak 2020 yılında Maltepespor

5 Ekim 2020 yılında Batman Petrol

1 Eylül 2021 yılında Erbaaspor

18 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

23 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Rifat Can Aslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rifat Can Aslan şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rifat Can Aslan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2011), Eyüpspor (2011-2013), Besiktas JK (2013-2017)

Türkiye U16 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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