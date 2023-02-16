Yahya Kemal Baki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Kemal Baki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Kemal Baki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Kemal Baki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Kemal Baki 7 Nisan 1997 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Kemal Baki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahya Kemal Baki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yahya Kemal Baki'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahya Kemal Baki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yahyakemalbaki/

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Yahya Kemal Baki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Kemal Baki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yahya Kemal Baki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Kemal Baki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kocaeli Birlik

27 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2019 yılında Körfez SK

17 Eylül 2019 yılında İlimtepe Kullar

16 Ocak 2020 yılında Hendek Spor

28 Nisan 2021 yılında Kullar 1975

22 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

7 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

Yahya Kemal Baki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Kemal Baki şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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