Ethem Pulgir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethem Pulgir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethem Pulgir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethem Pulgir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethem Pulgir 2 Nisan 1993 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ethem Ercan Pülgir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethem Pulgir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ethem Pulgir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amasyaspor FK futbol takımında oynamaktadır. Amasyaspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ethem Pulgir'nin Amasyaspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethem Pulgir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ethem.ercn/

Ethem Pulgir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethem Pulgir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethem Pulgir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethem Pulgir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kartalspor

8 Ocak 2014 yılında Bursaspor

24 Ocak 2015 yılında K. Erciyesspor

18 Ağu 2016 yılında Adanaspor

4 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2017 yılında Kahramanmaraş

11 Temmuz 2019 yılında Bayburt Öİ

7 Ocak 2020 yılında Nevşehir Bld

17 Eylül 2020 yılında Diyarbekir Spor

1 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

1 Temmuz 2022 yılında İnegölspor

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Amasyaspor FK

Ethem Pulgir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethem Pulgir şuan Amasyaspor FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ethem Pulgir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaynarcaspor, Kartalspor

Türkiye U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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