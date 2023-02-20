Abdulah Al Bilady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulah Al Bilady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulah Al Bilady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulah Al Bilady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulah Al Bilady 14 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله البلادي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulah Al Bilady Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulah Al Bilady'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulah Al Bilady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulah Al Bilady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulah Al Bilady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulah Al Bilady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Fateh

12 Temmuz 2018 yılında Al-Washm

30 Haziran 2019 yılında Al-Fateh

26 Temmuz 2019 yılında Al-Thoqbah

1 Ekim 2020 yılında Al-Fateh

Abdulah Al Bilady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulah Al Bilady şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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