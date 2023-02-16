Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurrahman Emek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurrahman Emek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurrahman Emek 1 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurrahman Emek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdurrahman Emek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurrahman Emek'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdurrahman Emek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.emek19/

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Abdurrahman Emek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurrahman Emek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdurrahman Emek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurrahman Emek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında İstanbul U19

1 Nisan 2019 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

24 Ocak 2021 yılında İstanbulspor

25 Ocak 2021 yılında Ofspor

7 Eylül 2021 yılında İstanbulspor

8 Eylül 2021 yılında Ceyhan Spor

19 Ocak 2022 yılında İstanbulspor

12 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Abdurrahman Emek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurrahman Emek şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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