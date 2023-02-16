Okan Kaynak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Kaynak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okan Kaynak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okan Kaynak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okan Kaynak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Kaynak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Kaynak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Kaynak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Kaynak 2 Temmuz 2001 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Kaynak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Okan Kaynak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Kaynak'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Okan Kaynak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okankaynak16/

Okan Kaynakboyu ve yaşı kaç

Okan Kaynak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Kaynak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Okan Kaynak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Kaynak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor U19

16 Ağu 2019 yılında Y. Malatya U19

24 Ocak 2020 yılında Başakşehir U19

2 Ekim 2020 yılında Bld Derince

25 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

Okan Kaynak kimdir

Okan Kaynak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Kaynak şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corlu Fener Spor (2013-2014), Bursaspor (2014-2019), Yeni Malatyaspor (2019-2020), Basaksehir FK (2020)

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Okan Kaynak nereli

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