Murat Dinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Dinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Dinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Dinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Dinc 28 Nisan 2003 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Dinç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Dinc Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Murat Dinc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Dinc'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Murat Dinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Dinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Murat Dinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Dinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2018 yılında Bursaspor U17

16 Ağu 2019 yılında BB Erzurum Alt

11 Kasım 2020 yılında BB Erzurum U19

26 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

Murat Dinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Dinc şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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