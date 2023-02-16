Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aslan Gok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aslan Gok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aslan Gok 22 Eylül 1994 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aslan Gok Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aslan Gok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 26 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Aslan Gok'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aslan Gok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aslan Gok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aslan Gok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aslan Gok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2014 yılında Keçiörengücü

12 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2015 yılında Havza Belediye

29 Ağu 2016 yılında Yeni Amasya

26 Ağu 2019 yılında İçel İdmanyurdu

Aslan Gok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aslan Gok şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Amasya Özel Idare Spor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.