Burak Bilgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bilgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Bilgen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Bilgen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Bilgen 21 Temmuz 1998 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Bilgen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Bilgen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Burak Bilgen'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Bilgen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Bilgen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Burak Bilgen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Bilgen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında Dersim Spor

16 Ocak 2020 yılında İçel İdmanyurdu

Burak Bilgen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Bilgen şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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