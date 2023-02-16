Chris David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris David 6 Mart 1993 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Christofer David şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris David Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Chris David, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris David'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris David Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chrisdavid30/

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Chris David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Chris David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Twente U21

4 Ocak 2013 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2014 yılında Fulham

31 Ocak 2015 yılında Twente

30 Haziran 2015 yılında Fulham

14 Ağu 2015 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2017 yılında Utrecht

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2019 yılında Cape Town City

13 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında SSV Jeddeloh II

25 Temmuz 2022 yılında Yeni Mersin İY

Chris David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris David şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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