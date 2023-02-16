İbrahim Konuksever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Konuksever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Konuksever kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Konuksever ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Konuksever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Konuksever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Konuksever adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Konuksever Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Konuksever 1 Kasım 1990 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Konuksever şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Konuksever Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Konuksever, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Konuksever'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Konuksever Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahim_knksvr68/

İbrahim Konukseverboyu ve yaşı kaç

İbrahim Konuksever Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Konuksever isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İbrahim Konuksever Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Konuksever futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2010 yılında 68 Yeni Aksaray

28 Ağu 2014 yılında Yeni Diyarbakır

8 Ocak 2016 yılında Çine Madranspor

30 Haziran 2016 yılında Diyarbekir Spor

18 Ağu 2016 yılında 68 Aksaray Bld

2 Temmuz 2021 yılında Bld Kütahya

7 Eylül 2022 yılında Yeni Mersin İY

İbrahim Konuksever kimdir

İbrahim Konuksever Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Konuksever şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Konuksever nereli

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