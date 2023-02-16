Ozkan Zileli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozkan Zileli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozkan Zileli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozkan Zileli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozkan Zileli 30 Haziran 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozkan Zileli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozkan Zileli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ozkan Zileli'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozkan Zileli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozkanzileli5/

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Ozkan Zileli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozkan Zileli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ozkan Zileli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozkan Zileli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2016 yılında Çine Madranspor

24 Ağu 2017 yılında B.Çekmece Bld

3 Ağu 2018 yılında Tepecik Spor

10 Ağu 2021 yılında İçel İdmanyurdu

Ozkan Zileli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozkan Zileli şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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