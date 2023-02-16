Orhan Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Erdogan 26 Ocak 1998 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orhan Erdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Erdogan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orhan Erdogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Orhan Erdogan'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orhan Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orhan Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2015 yılında Samsunspor U21

31 Ağu 2015 yılında Samsunspor

27 Ağu 2018 yılında Düzcespor

7 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

Orhan Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Erdogan şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Canik Belediyespor (2007-2009), Istasyon Genclerbirligi (2009-2010), Samsunspor (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.