Furkan Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Gunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Gunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Gunes 3 Şubat 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Güneş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Gunes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Gunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Gunes'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Gunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Gunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Gunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Gunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ankaragücü U21

1 Ağu 2018 yılında Ofspor

9 Ocak 2019 yılında Batman Petrol

9 Ocak 2020 yılında Altındağ Bld

19 Ocak 2021 yılında İçel İdmanyurdu

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

8 Şubat 2023 yılında Yeni Mersin İY

Furkan Gunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Gunes şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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