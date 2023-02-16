Erdem Beytas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdem Beytas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdem Beytas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdem Beytas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdem Beytas 30 Nisan 1998 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdem Onur Beytaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdem Beytas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B-MAD Management yapmaktadır. Erdem Beytas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erdem Beytas'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erdem Beytas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/erdemonurbeytas?igshid=f80s7dvr1um1

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Erdem Beytas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdem Beytas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Erdem Beytas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdem Beytas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kayserispor U21

7 Ağu 2017 yılında Darıca GB

28 Aralık 2017 yılında Kayserispor U21

31 Ağu 2018 yılında Erzin Belediye

22 Ağu 2019 yılında Keçiörengücü

10 Ocak 2020 yılında 24 Erzincanspor

3 Ağu 2020 yılında Keçiörengücü

29 Eylül 2020 yılında Bld Kütahya

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

12 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

Erdem Beytas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdem Beytas şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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