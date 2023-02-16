Omer Alper Tatlisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Alper Tatlisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Alper Tatlisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Alper Tatlisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Alper Tatlisu 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Alper Tatlısu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Alper Tatlisu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Alper Tatlisu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Mersin İdmanyurdu futbol takımında oynamaktadır. Yeni Mersin İdmanyurdu takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Alper Tatlisu'nin Yeni Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omer Alper Tatlisu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omeralpertatlisu/

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Omer Alper Tatlisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Alper Tatlisu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Omer Alper Tatlisu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Alper Tatlisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2017 yılında Gençlerbirliği

24 Ocak 2018 yılında Hacettepe

30 Haziran 2018 yılında Gençlerbirliği

14 Ağu 2018 yılında Hacettepe

30 Haziran 2019 yılında Gençlerbirliği

28 Ağu 2019 yılında Hacettepe

17 Ocak 2020 yılında Gençlerbirliği

15 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

8 Eylül 2021 yılında Adıyaman FK

7 Ocak 2022 yılında Gençlerbirliği

14 Ocak 2022 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2022 yılında Gençlerbirliği

25 Ağu 2022 yılında Yeni Mersin İY

Omer Alper Tatlisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Alper Tatlisu şuan Yeni Mersin İdmanyurdu takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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